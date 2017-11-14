Сумские каратисты отличились во Львове

В соревнованиях принимали участие 576 спортсменов из 36 клубов Украины, в том числе из сумского «Прогресса».
Результаты сумчан: Зякун Виктория (8-9 лет, +32 кг) – серебро, Пехтерев Миша (8-9, +29 кг), Кадурина Мария (10-11, +40 кг) и Штонда Сергей (12-13, +55 кг) – бронза.
Призёров подготовили тренеры: Угнич И.В., Бондаренко М.В., Сердюк С.В.
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