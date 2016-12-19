Сумчане больше болеют ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ возросла на 12%.

Об этом сегодня, 4 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии доложила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе зарегистрировано 1477 (на предыдущей неделе 1315) случаев заболеваемости ОРВИ, - доложила она. – Из них 993 – это дети, в том числе 378 - дети школьного возраста. За прошлую неделею госпитализировано 92 жителей (82). Заболеваний гриппом или с тяжелым течением не зарегистрировано.