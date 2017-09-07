С 12 декабря через Сумы будет ездить ежедневный поезд «Лисичанск - Ужгород» Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, доцент Конотопского института СумГУ Дмитрий Власенко.

«Ждали жители Сумщины нормального сообщения с городами Западной Украины и Закарпатья. Дождались. С введением нового графика, в свой первый рейс (со стороны Лисичанска) 12 декабря отправится ежедневный поезд 045/046 Лисичанск-Ужгород.

Кому-то его график покажется плохим, неудобным. Действительно, жителям Лисичанска для того, чтобы доехать до Киева, надо потратить весь день (Лисичанск - 6.25, Киев - 22.31), так как поезд 134 Лисичанск - Киев будет отменен. Обратное прибытие также для Лисичанска не слишком удачное - 4.25.

Но давайте рассмотрим, чем он полезен Сумщине. Теперь жители Сум, Бурыни, Ворожбы, Белополья, Конотопа будут иметь ежедневное, удобное сообщение со Львовом, с «премиум» прибытием в 8.05, станциями Славское, Лавочное, Воловец - откуда можно добраться до горнолыжных баз и других городов отдыха.

Очень долго длилась эпопея с организацией качественного сообщения области с Западной Украины - многочисленные обращения депутатов, граждан, рекомендации профильного комитета ВР. Теперь имеем поезд с самым длинным маршрутом - 1683 км, время в пути более 30 часов. Состав поезда - 16 вагонов, из них 1 СВ, 7 купейных, 8 плацкартных вагонов. Конечно, найдется много критиков из разных городов, но Сумщине и Черниговщине поезд будет полезен. В этом плане - респект.

Теперь о стоимости. Для примера возьмем 12 января, вторник. Как Вы знаете или не знаете на каждый день в УЗ разные цены. Подробнее о тарифные коэффициенты смотрите здесь http://www.uz.gov.ua/passengers/carriage_rules/coefficient/

Стоимость билетов ст. Конотоп (в т.ч. белье).

Конотоп (отпр. 19.19) - Львов (приб. 8.05): купе - 179,60 грн, плацкарт - 150,31 грн, СВ - 398,41 грн.

Конотоп (отпр. 19.19) - Ужгород (приб. 14.25): купе -220,53 грн, плацкарт 180,92 грн, СВ - 503,42 грн.

Стоимость билетов из Сум (в т.ч. белье).

Сумы (отпр. 16.27) - Львов (приб. 8.05): купе - 206,64 грн, плацкарт - 170,85 грн, СВ - 468,49 грн.

Сумы (отпр. 16.27) - Ужгород (приб. 14.25): купе - 247,69 грн, плацкарт - 201,27 грн, СВ - 573,72 грн.

Цены на такие расстояния - приемлемые.

Также этим поездом можно доехать из Сум до Конотопа. Это хорошая альтернатива автобусам – «ПАЗик» и старым «мерсам», которые гремят по «хорошей» дороге.

Стоимость билетов на участке Сумы - Конотоп (без белья):

Сумы (отпр. 16.27) - Конотоп (приб. 19.14): плакцарт - 41,05 грн, купе - 67,80 грн.

Для сравнения. Стоимость билета автобусом по этому маршруту по данным сайта «Сумыоблавтотранса» (bus.sumy.ua) от 84 до 100 грн, в зависимости от класса автобуса.

P.S. Поезд 235 Харьков-Ужгород, который сейчас курсирует 2 раза в неделю, продолжит курсирование до завершения новогодних праздников в таком же режиме», - написал Д.Власенко.