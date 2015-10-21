В Сумах провели открытый чемпионат города по спортивному ориентированию Соревнования «Зимний город - 2017» прошли 3 декабря прямо по улицам Сум.

Правда, с погодой не очень повезло. Вместо снега – слякоть и морось.

Однако чемпионат удался, в нем приняли участие больше 200 человек – от 4 до 65 лет.

В итоге чемпионами в разных категориях стали: Мария Лапа (СОЦПО и РТМ), Симона Гарофалло (КДЮСШ № 1), Александра Минаева (КДЮСШ № 1), Вероника Арбузова (КДЮСШ № 1), Ольга Новак (СГЦ НТТМ), Мария Пугач (СОЦПО и РТМ), Юлия Карпенко (СумГУ), Елена Бессарабова (СОЦПО и РТМ), Нина Троян (СОЦПО и РТМ), Максим Шелудько (СОЦПО и РТМ), Николай Иванов, Егор Редька (Сумская РСЮТ), Константин Ткаченко (СОЦПО и РТМ), Дмитрий Денисенко (Сумская РСЮТ), Владислав Арбузов (КДЮСШ № 1), Юрий Сердюк (СОЦПО и РТМ), Евгений Сиволап, Сергей Сухарев.

Полные результаты здесь.