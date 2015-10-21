Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02170

В Сумах провели открытый чемпионат города по спортивному ориентированию

Соревнования «Зимний город - 2017» прошли 3 декабря прямо по улицам Сум.

Самые маленькие победители

Правда, с погодой не очень повезло. Вместо снега – слякоть и морось.

Однако чемпионат удался, в нем приняли участие больше 200 человек – от 4 до 65 лет.

В итоге чемпионами в разных категориях стали: Мария Лапа (СОЦПО и РТМ), Симона Гарофалло (КДЮСШ № 1), Александра Минаева (КДЮСШ № 1), Вероника Арбузова (КДЮСШ № 1), Ольга Новак (СГЦ НТТМ), Мария Пугач (СОЦПО и РТМ), Юлия Карпенко (СумГУ), Елена Бессарабова (СОЦПО и РТМ), Нина Троян (СОЦПО и РТМ), Максим Шелудько (СОЦПО и РТМ), Николай Иванов, Егор Редька (Сумская РСЮТ), Константин Ткаченко (СОЦПО и РТМ), Дмитрий Денисенко (Сумская РСЮТ), Владислав Арбузов (КДЮСШ № 1), Юрий Сердюк (СОЦПО и РТМ), Евгений Сиволап, Сергей Сухарев.

Полные результаты здесь.

Спорт Спортивное ориентирование

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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