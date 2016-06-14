Сумы и Тростянец получили награды от Минрегиона Минрегион отметил победителей Конкурса «Лучшие практики местного самоуправления».

30 ноября в Клубе Кабинета Министров Украины состоялась итоговая конференция Конкурса «Лучшие практики местного самоуправления» в 2017 году.

Сумской горсовет и Тростянецкий горсовет получили награды от Кабинета Министров Украины в рамках ежегодного конкурса «Лучшие практики местного самоуправления». В частности, Тростянецкий городской совет получил 1 место в категории «Практики развития регионов и громад, основанные на собственных стратегиях и ресурсах» за внедрение практики «Стратегический план - залог стабильного развития громады», а Сумской городской совет была награждена специальной наградой за внедрение практики «Создание коммунального учреждения «Центр предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей».

Напомним, конкурс «Лучшие практики местного самоуправления» проводится Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно с 2014 года. За четыре года отмечено 108 практик.