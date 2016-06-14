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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы и Тростянец получили награды от Минрегиона

Минрегион отметил победителей Конкурса «Лучшие практики местного самоуправления».

30 ноября в Клубе Кабинета Министров Украины состоялась итоговая конференция Конкурса «Лучшие практики местного самоуправления» в 2017 году.

Сумской горсовет и Тростянецкий горсовет получили награды от Кабинета Министров Украины в рамках ежегодного конкурса «Лучшие практики местного самоуправления». В частности, Тростянецкий городской совет получил 1 место в категории «Практики развития регионов и громад, основанные на собственных стратегиях и ресурсах» за внедрение практики «Стратегический план - залог стабильного развития громады», а Сумской городской совет была награждена специальной наградой за внедрение практики «Создание коммунального учреждения «Центр предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей».

Напомним, конкурс «Лучшие практики местного самоуправления» проводится Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно с 2014 года. За четыре года отмечено 108 практик.

Общество Местное самоуправление Сумской горсовет Тростянецкий горсовет

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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