Сумы и Тростянец получили награды от Минрегиона

30 ноября в Клубе Кабинета Министров Украины состоялась итоговая конференция Конкурса «Лучшие практики местного самоуправления» в 2017 году.
Сумской горсовет и Тростянецкий горсовет получили награды от Кабинета Министров Украины в рамках ежегодного конкурса «Лучшие практики местного самоуправления». В частности, Тростянецкий городской совет получил 1 место в категории «Практики развития регионов и громад, основанные на собственных стратегиях и ресурсах» за внедрение практики «Стратегический план - залог стабильного развития громады», а Сумской городской совет была награждена специальной наградой за внедрение практики «Создание коммунального учреждения «Центр предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей».
Напомним, конкурс «Лучшие практики местного самоуправления» проводится Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно с 2014 года. За четыре года отмечено 108 практик.
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