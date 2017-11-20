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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58144

В Тростянце продолжают готовить биатлонную трассу

В дендропарке Нескучное в Тростянце на завершающем этапе работы по подготовке трассы к Всеукраинским соревнованям по зимнему биатлону, которые пройдут в феврале 2018 года.

В расчистке трасс, разработке новых маршрутов для биатлонистов задействованы все городские коммунальные предприятия. С каждым днем биатлонная трасса на территории леса приобретает новый вид, по завершению работ она будет соответствовать современным стандартам. А сейчас там ежедневно работает спецтехника и люди. Трассу выровняли, счистили лишний грунт, расширили, срезав большой бугор, облагородили обочину, сообщают в Тростянецкой горсовете.

Спорт Биатлон Тростянец

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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