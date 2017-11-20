В Тростянце продолжают готовить биатлонную трассу

В расчистке трасс, разработке новых маршрутов для биатлонистов задействованы все городские коммунальные предприятия. С каждым днем биатлонная трасса на территории леса приобретает новый вид, по завершению работ она будет соответствовать современным стандартам. А сейчас там ежедневно работает спецтехника и люди. Трассу выровняли, счистили лишний грунт, расширили, срезав большой бугор, облагородили обочину, сообщают в Тростянецкой горсовете.
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