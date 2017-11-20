На Сумщине гражданин Узбекистана пытался подкупить пограничников

Сегодня ночью в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев» пограничным нарядом было обнаружено гражданина Узбекистана. Иностранец с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 25 долларов США, которые вложил в свой паспортный документ.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения. Кроме этого, в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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