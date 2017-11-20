20-летняя сумчанка готовила наркотики прямо на костре в гаражах

Патрулируя улицу Рубежную, инспекторы услышали стойкий запах ацетона, который шел из гаражного кооператива.
Патрульные решили найти причину указанного запаха, поэтому начали обследовать территорию кооператива. Во время патрулирования они заметили женщину, которая сидела у небольшого костра. Инспекторы подошли к гражданке и увидели, что рядом с ней лежат разные кухонные принадлежности, медицинский шприц, пластиковая бутылка наполнена веществом коричневого цвета, похожим на наркотическое, и устройство для употребления наркотического вещества.
20-летняя жительница Сумского района не смогла объяснить, что делает в этом месте и историю происхождения окружающих ее предметов.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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