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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00191

В Сумах пьяный водитель врезался в забор

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя, который въехал в забор.

Происшествие случилось 1 декабря, около 12 часов, на улице Декабристов. 33-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2102, не выбрал безопасную скорость движения, после чего потерял контроль над своим транспортным средством и допустил наезд на забор частного дома.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство и забор получили повреждения.

Экипаж полицейских, прибывший на место происшествия, сразу начал оформлять материалы ДТП. Как выяснилось, водитель легковушки имел явные признаки алкогольного опьянения и едва держался на ногах. Мужчина не имел водительского удостоверения, которое было изъято, поэтому и предоставил для проверки чужие документы. Инспекторы сразу заметили несоответствие между мужчиной и фотографией человека, который был на документах.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у гражданина 3,21 промилле алкоголя, что более чем 16 раз превышает допустимую норму. По имеющимся базами был установлен факт повторности гражданином этого же правонарушения.

Стражи порядка составили на него админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), ч.2 ст. 130 (повторное вождение в состоянии опьянения) и ч.3 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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