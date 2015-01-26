Сколько максимально будут получать безработные Произошли изменения максимального размера пособия по безработице.

В соответствии с Законом Украины о государственном бюджете на 2017 год, с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 гривен. В связи с этим уровень максимальной помощи по безработице с 1 декабря 2017 года составляет 7048 грн.

Последний раз прожиточный минимум повышали 1 мая. Тогда он составлял 1684 гривны, а максимальная помощь по безработице от государственной службы занятости составляла 6736 гривен.