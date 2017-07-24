В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам

В турнире приняли участие 46 шахматистов из Сум, Шостки, Краснополья, Тростянца, Бурыни. 23 из них – школьники – воспитанники кружков Сумского дворца детей и юношества (руководитель международный арбитр Полесский Сергей Александрович). 11 участников получили кубки, медали, грамоты и денежные призы. 7 школьников-шахматистов получили кубки, медали, грамоты. 4 участника получили поощрительные призы. Школьники-шахматисты получили сладкие призы.
Младшие школьники: 1-е место - Гай Владислав, 2-е место - Коваль Игорь, 3-е место- Самойленко Иван.
Старшие школьники: 1-е место - Мацура Дарья, 2-е место - Супрун Дмитрий, 3-е - Наумов Артур.
Алексей Ольштынский играл в группе со взрослыми, за что получил Кубок «За волю к победе».
Взрослые: 1-ое место - Маликов Александр, 2-ое - Лемешенко Юрий, 3-е - Семенов Николай.
Женщины: 1-ое - Кузнецова Лариса, 2-е - Лемешенко Нелля, 3-е - Барсук Дарья.
Ветераны: 1-ое - Игитов Александр, 2-ое - Савченко Владимир, 3-е - Рыбалко Владимир.
С 9 по 12 ноября на базе клуба «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в номинациях быстрые шахматы (25 мин.) и...
Закончился шахматный турнир среди вузов, организованный Сумским областным отделением комитета по физическому воспитанию и спорту по поддержке ОО «Сумская федерация...
С 20 по 23 сентября в клубе «Интеллект» СумГУ прошел областной турнир по шахматам среди учащихся ДЮСШ, шахматных клубов и...
2 сентября состоялся шахматный турнир с участием 64 шахматистов....
22-23 июля Сумские городская и областная федерации шахмат провели турнир ко Всемирному дню шахмат....