В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам 3 декабря в Сумах завершился областной турнир по шахматам «Кубок губерантора».

В турнире приняли участие 46 шахматистов из Сум, Шостки, Краснополья, Тростянца, Бурыни. 23 из них – школьники – воспитанники кружков Сумского дворца детей и юношества (руководитель международный арбитр Полесский Сергей Александрович). 11 участников получили кубки, медали, грамоты и денежные призы. 7 школьников-шахматистов получили кубки, медали, грамоты. 4 участника получили поощрительные призы. Школьники-шахматисты получили сладкие призы.

Победители и призеры

Младшие школьники: 1-е место - Гай Владислав, 2-е место - Коваль Игорь, 3-е место- Самойленко Иван.

Старшие школьники: 1-е место - Мацура Дарья, 2-е место - Супрун Дмитрий, 3-е - Наумов Артур.

Алексей Ольштынский играл в группе со взрослыми, за что получил Кубок «За волю к победе».

Взрослые: 1-ое место - Маликов Александр, 2-ое - Лемешенко Юрий, 3-е - Семенов Николай.

Женщины: 1-ое - Кузнецова Лариса, 2-е - Лемешенко Нелля, 3-е - Барсук Дарья.

Ветераны: 1-ое - Игитов Александр, 2-ое - Савченко Владимир, 3-е - Рыбалко Владимир.