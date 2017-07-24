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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам

3 декабря в Сумах завершился областной турнир по шахматам «Кубок губерантора».

В турнире приняли участие 46 шахматистов из Сум, Шостки, Краснополья, Тростянца, Бурыни. 23 из них – школьники – воспитанники кружков Сумского дворца детей и юношества (руководитель международный арбитр Полесский Сергей Александрович). 11 участников получили кубки, медали, грамоты и денежные призы. 7 школьников-шахматистов получили кубки, медали, грамоты. 4 участника получили поощрительные призы. Школьники-шахматисты получили сладкие призы.

Победители и призеры

Младшие школьники: 1-е место - Гай Владислав, 2-е место - Коваль Игорь, 3-е место- Самойленко Иван.

Старшие школьники: 1-е место - Мацура Дарья, 2-е место - Супрун Дмитрий, 3-е - Наумов Артур.

Алексей Ольштынский играл в группе со взрослыми, за что получил Кубок «За волю к победе».

Взрослые: 1-ое место - Маликов Александр, 2-ое - Лемешенко Юрий, 3-е - Семенов Николай.

Женщины: 1-ое - Кузнецова Лариса, 2-е - Лемешенко Нелля, 3-е - Барсук Дарья.

Ветераны: 1-ое - Игитов Александр, 2-ое - Савченко Владимир, 3-е - Рыбалко Владимир.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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