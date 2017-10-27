В Сумах начали выплачивать пенсии за декабрь

По состоянию на 4 декабря профинансированы средства на пенсионные выплаты гражданам города Сумы и Сумского района в сумме 5862,36 тыс. грн, что составляет 2,37% от потребности на текущий месяц.
В пятницу, 24 ноября, в Сумах завершили выплату пенсий за текущий месяц....
В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено 221 жителю Сумщины....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за ноябрь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области 25 октября 2017 года завершено финансирование выплаты пенсий за октябрь 2017 года....