В Сумах начали выплачивать пенсии за декабрь Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года.

По состоянию на 4 декабря профинансированы средства на пенсионные выплаты гражданам города Сумы и Сумского района в сумме 5862,36 тыс. грн, что составляет 2,37% от потребности на текущий месяц.