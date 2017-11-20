Сумчанам автоматически пересчитали субсидию за ноябрь

Пересчету подлежало 74907 дел, в том числе учитываются и 6863 домохозяйства, по которым размер жилищной субсидии составляет ноль грн. То есть из 115 тысяч домохозяйств города жилищная субсидия начисляется 68050 домохозяйствам, или 59%.
Информация о перерасчете будет отражена в квитанциях, которые сумчане получат уже в декабре текущего года.
Подробнее с информацией о выполненном перерасчет получатели жилищной субсидии могут ознакомиться по телефонам департамента: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.
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