В частном секторе дороги превратились в озера

Об этом свидетельствуют сумчане в соцсетях.
«Что же купить: резиновые сапоги или лодку?» - спрашивает сумчанка Алла Котенко, выложив фото ул. Ахтырской.
Главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко о готовности дорог Сумщины к зимнему периоду во время аппаратного совещания докладывал начальник Службы автомобильных...
По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году....
С 1 января 2018 года на баланс области будет передано 5100 километров дорог....
Патрульная полиция провела осенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов в городе Сумы....
Чтобы определить состояние эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования и подготовки их к эксплуатации в зимний период в период с...