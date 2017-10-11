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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09385

В частном секторе дороги превратились в озера

Дожди, прошедшие на выходных, превратили дороги в частном секторе в озера.

Об этом свидетельствуют сумчане в соцсетях.

«Что же купить: резиновые сапоги или лодку?» - спрашивает сумчанка Алла Котенко, выложив фото ул. Ахтырской.

Общество Дороги Лужи Частный сектор

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27.11.2017 17:05

Подготовка дорог Сумщины к зиме завершена?

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С 1 января 2018 года на баланс области будет передано 5100 километров дорог....

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Подготовка к зиме: на Сумщине проводится комиссионный осмотр дорог

Чтобы определить состояние эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования и подготовки их к эксплуатации в зимний период в период с...

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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