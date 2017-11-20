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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11254

Полиция Сум разыскивает мошенника, который обогатился за счет пенсионера на 20 тысяч

Неустановленный пока злоумышленник, позвонив пожилому сумчанину, использовал известную мошенническую схему «внук в полиции», и выманил у мужчины большую сумму денег.

Днем 3 декабря 78-летнему жителю Сум позвонил неизвестный мужчина, который назвался сыном пенсионера, и сообщил, что якобы его внук совершил аварию, в которой сбил человека. Пострадавший в тяжелом состоянии попал в больницу, и ему на лечение нужны большие деньги. Оплата лечения пострадавшему будет якобы смягчающим обстоятельством для «внука», в отношении которого полиция за совершение ДТП начала уголовное производство.

Взволнованный такой рассказом, пенсионер пообещал, что поможет деньгами на лечение пострадавшему, лишь бы внука не «посадили». Мужчина собрал все свои сбережения, 20 000 гривен, и передал пакет с банкнотами у ворот собственного дома неизвестному, который пришел якобы от сына.

Через некоторое время, овладев собой, пенсионер связался с родственниками, и в разговоре с ними понял, что стал жертвой мошенника.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители еще раз напоминают; не верьте разного рода проходимцам, которые различными способами пытаются выманить ваши сбережения. В разговоре по телефону с неизвестными, когда речь заводится о необходимых на какие-то срочные нужды деньгах, немедленно кладите трубку. Знайте - вас хочет обмануть мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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