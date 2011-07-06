В Сумах за первые два дня зимы выпала почти месячная норма осадков 1-2 декабря на Сумщине в разных районах выпало от 31 до 43 мм осадков.

За двое суток, 1-2 декабря, на Сумщине выпало 31-43 мм осадков, что составляет 60-90% месячной нормы, сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии.

Больше всего осадков выпало в Сумах, меньше всего – в Конотопе.

Для информации: 1 мм осадков это 1 литр воды на 1 метр кв. поверхности.