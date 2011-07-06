В Сумах за первые два дня зимы выпала почти месячная норма осадков

За двое суток, 1-2 декабря, на Сумщине выпало 31-43 мм осадков, что составляет 60-90% месячной нормы, сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии.
Больше всего осадков выпало в Сумах, меньше всего – в Конотопе.
Для информации: 1 мм осадков это 1 литр воды на 1 метр кв. поверхности.
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