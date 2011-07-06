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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36198

В Сумах за первые два дня зимы выпала почти месячная норма осадков

1-2 декабря на Сумщине в разных районах выпало от 31 до 43 мм осадков.

За двое суток, 1-2 декабря, на Сумщине выпало 31-43 мм осадков, что составляет 60-90% месячной нормы, сообщает Сумской областной центр по гидрометеорологии.

Больше всего осадков выпало в Сумах, меньше всего – в Конотопе.

Для информации: 1 мм осадков это 1 литр воды на 1 метр кв. поверхности.

Общество Осадки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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