В Сумах презентовали художественный проект «Военно-полевой арт» Презентация проекта прошла в Сумском областном краеведческом музее.

Выставку посетил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Честно говоря, я поражен этой выставкой. Ведь каждый экспонат здесь демонстрирует, что даже во время войны наши ребята, души которых закалены боями, не теряют чувство прекрасного. И я благодарен ребятам из Национальной полиции, тем бойцам, которые находятся здесь, за их героический выбор. Верю, в то, что победа будет за нами», - отметил чиновник.

Как рассказал автор и куратор этого проекта, вице-президент ассоциации «Украина-Франция», сотрудник патрульной полиции особого назначения Павел Ротар, художественный проект «Военно-полевой арт» реализуется при поддержке Администрации Президента Украины Ассоциацией «Украина-Франция» на всей территории Украины. Это уже 26-ая выставка, которая проходит в городах Украины. Она насчитывает 120 экспонатов. К их созданию были привлечены 70 художников народно-прикладного искусства из 22 областей, среди которых участники боевых действий.

«Мы решили совместить казалось бы несовместимые вещи: то, чем воюют, и то, ради чего воюют, - говорил Павел Ротар. - Бесценные экспонаты из самого пекла боевых действий на востоке Украины, мастера со всех уголков страны, в том числе и с Сумщины украсили иконами, вышивкой, куклы-мотанки в камуфляжной форме, и другими атрибутами, которые идентифицируют украинцев во всем мире и занимают видное место в сердце каждого из нас».

Вышитые каски, иконы на защитных сетках, портреты и рисунки на ящиках из оружия - сочетание войны и мира, творчества и военных будней, оружия, которое убивает, и искусства, которое призывает жить в каждом экспонате выставки. Однако наиболее уникальным, по мнению организатора, экспонатом является гильза из зоны АТО, с горы Карачун. Ведь когда он взялся ее рисовать, то посмотрел внутрь и увидел осиные соты. То есть живые существа сделали себе жилье в оружии, которое несет смерть.

«И в этом, пожалуй, и суть всей выставки - показать, что жизнь у нас сильнее смерти, оно прорастает сквозь все ужасы войны, жизнь - выше смерти, - говорил ее организатор. - И я уверен, что победа действительно будет за нами».