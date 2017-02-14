В Сумах пройдет финал сумской «Школы смеха» 10 декабря в Сумском государственном университете состоится заключительная игра второго сезона «Школы смеха».

В течение сезона 10 школьных команд со своими «звездными» тренерами из «Лиги смеха» учились веселить зрителя. В финал прошли 5 самых достойных пар:

- Андрей Иолкин («Вот эти парни») и «Просперитас»;

- Абрам Оганесян («Николь Кидман») и «Котлетки младшие»;

- Альберт Лалаян («Николь Кидман») и «Нарасхват»;

- Денис Ловчев («Гостиница 72») и «Почти женская школьная сборная»;

- Илья Бондаренко («Гостиница 72») и «Моно-Лиза».

Финалисты сыграют полотно с тренером, конкурс одной песни и СТЭМ с другом тренера.

Среди друзей тренеров - участники других команд «Лиги смеха» и Татьяна Коцюба (участница проекта «Від пацанки до панянки»).

Мероприятие состоится в актовом зале СумГУ в 15.00. Вход свободный.