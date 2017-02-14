В Сумах пройдет финал сумской «Школы смеха»

В течение сезона 10 школьных команд со своими «звездными» тренерами из «Лиги смеха» учились веселить зрителя. В финал прошли 5 самых достойных пар:
- Андрей Иолкин («Вот эти парни») и «Просперитас»;
- Абрам Оганесян («Николь Кидман») и «Котлетки младшие»;
- Альберт Лалаян («Николь Кидман») и «Нарасхват»;
- Денис Ловчев («Гостиница 72») и «Почти женская школьная сборная»;
- Илья Бондаренко («Гостиница 72») и «Моно-Лиза».
Финалисты сыграют полотно с тренером, конкурс одной песни и СТЭМ с другом тренера.
Среди друзей тренеров - участники других команд «Лиги смеха» и Татьяна Коцюба (участница проекта «Від пацанки до панянки»).
Мероприятие состоится в актовом зале СумГУ в 15.00. Вход свободный.
10 декабря в Сумском государственном университете состоится заключительная игра второго сезона «Школы смеха»....
11 февраля сразу две команды Сумского государственного университета принимали участие в фестивале третьего чемпионата Украины по юмору «Лига Смеха»....