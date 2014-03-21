В Сумах переименовали Федерацию футбола Сумщины

В конгресс-центре СумГУ состоялись XIV внеочередная конференция ОО «Федерация футбола Сумщины» и Учредительная конференция ОС «Федерация футбола Сумской области», сообщает сайт ФФС.
Решениями конференций были приведены к требованиям действующего законодательства документы областной футбольной организации, которая отныне будет именоваться Общественная союз «Федерация футбола Сумской области». Председателем ФФСО избран Андрей Прохорович. Делегаты также избрали руководящие и контролирующие органы ФФСО.
Проведение конференций совпало с 25-годовщиной создания областной футбольной федерации. Во время торжеств, посвященных юбилею, за вклад были отмечены футбольные функционеры, тренеры, журналисты и др.
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