В Сумах переименовали Федерацию футбола Сумщины 3 декабря в Сумах состоялась XIV внеочередная конференция ФФС.

В конгресс-центре СумГУ состоялись XIV внеочередная конференция ОО «Федерация футбола Сумщины» и Учредительная конференция ОС «Федерация футбола Сумской области», сообщает сайт ФФС.

Решениями конференций были приведены к требованиям действующего законодательства документы областной футбольной организации, которая отныне будет именоваться Общественная союз «Федерация футбола Сумской области». Председателем ФФСО избран Андрей Прохорович. Делегаты также избрали руководящие и контролирующие органы ФФСО.

Проведение конференций совпало с 25-годовщиной создания областной футбольной федерации. Во время торжеств, посвященных юбилею, за вклад были отмечены футбольные функционеры, тренеры, журналисты и др.