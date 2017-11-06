Сумской бегун претендует на звание лучшего легкоатлета Украины в ноябре

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться как треть всех голосов.
Голосование продлится до 10:00 пятницы, 8 декабря.
Среди мужчин на звание лучшего легкоатлета ноября 2017 года претендует уроженец Сум, а ныне киевлянин Артем Казбан, победивший в полумарафоне в Запорожье с временем 1:05.36.
Голосование для болельщиков проводят здесь.
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