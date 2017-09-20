Статистика удивила сумчан их средней зарплатой

Об этом сообщает главное управление статистики в Сумской области.
Это более, чем вдвое превышает законодательно установленный уровень минимальной заработной платы (3200 грн) и в полтора раза больше соответствующего периода прошлого года.
Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на протяжении октября 2017 года увеличилась на 6,3 млн грн и на 1 ноября 2017 года составила 115,5 млн грн.
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