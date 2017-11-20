Уроженца Конотопа «ушли» с поста главного онколога Минздрава РФ Михаил Давыдов, главный онколог Минздрава России и директор онкоцентра имени Н.Н. Блохина, объявил о том, что он уйдет из медицины.

Ранее стало известно о том, что Давыдов покинет пост главврача центра в связи с истечением срока контракта.

«Сегодня на утренней конференции для сотрудников центра глава ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России Михаил Иванович Давыдов официально озвучил коллективу, что он полностью прекращает деятельность на посту руководителя центра и работу в медицине», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы онкоцентра.

Новый руководитель онкоцентра имени Блохина назначен 28 ноября. Давыдов отметил, что ему неизвестно, кто придет ему на смену, «потому что это проходит в большой секретности и сопровождается информационной войной с онкоцентром».

В середине ноября стало известно о том, что Минздрав не будет продлевать контракт с Давыдовым. После этого его коллеги, а также звезды российской эстрады обратились в Минздрав с просьбой сохранить пост за Давыдовым, несмотря на то, что он достиг предельного возраста.

Позднее стало известно о претензиях Генпрокуратуры к онкоцентру на Каширке. Врачей медучреждения обвинили в том, что они брали с пациентов деньги за бесплатные услуги. Представители онкоцентра объяснили это недофинансированием со стороны Фонда ОМС. Они также обещали вернуть деньги пациентам, у которых подтвердилось онкозаболевание.

Справка

Михаил Иванович Давыдов (род. 11 октября 1947, Конотоп) — советский и российский учёный, хирург-онколог, профессор, директор Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина (РОНЦ), академик (с 2004 года) и президент (в 2006−2011 годах) Российской академии медицинских наук, академик РАН (с 2003 года). Его именем названа Центральная районная больница Конотопа.