На Сумщине дали 6 лет за смертельное ДТП К 6 годам лишения свободы осужден мужчина, сбивший женщину и покинувший ее умирать на обочине.

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 25-летнего жителя г. Середина-Буда, под колесами автомобиля которого год назад погибла 40-летняя женщина, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 2 декабря 2016 года обвиняемый, управляя автомобилем марки «Mercedes-Benz 280» в г. Середина-Буда превысил допустимую скорость, пренебрег безопасностью дорожного движения, не придерживался безопасного интервала между автомобилем и пешеходами, которые двигались в попутном направлении, в результате чего допустил наезд на женщину, которая возвращалась с вокзала вместе с дочерью. Чтобы избежать наказания за содеянное, водитель скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавшая на следующий день скончалась в больнице. Благодаря проведенным розыскным мероприятиям через несколько часов правоохранителям удалось установить и задержать водителя.

Мужчина свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал и отказался давать какие-либо показания. Однако на основании собранных доказательств по решению суда первой инстанции он осужден по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Суд обязал его выплатить мужу потерпевшей около 300 тыс. грн морального и материального ущерба, а двум несовершеннолетним дочерям платить по 411 грн ежемесячно до достижения ими 18 лет. Также судом изменена мера пресечения в отношении осужденного с личного обязательства на содержание под стражей.

«Оказавшись в следственном изоляторе, мужчина кардинально изменил свою позицию, он обратился в суд с апелляционной жалобой, вину свою признал, заверил, что раскаялся и просит применить к нему более мягкий приговор, без содержания под стражей, поскольку у него появилось желание помогать семье потерпевшей», - сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской Евгений Тимошенко.