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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4582

Полиция Сумщины продолжает разоблачать имущественные преступления

В текущем году полицейские уже раскрыли 1899 краж чужого имущества, 20 из которых - за минувшие выходные.

Так, пять краж раскрыли ахтырские полицейские, среди которых: кража стиральной машины и металлических изделий 29-летним ахтырчанином, похищение запчастей к комбайну из машинного двора - 45-летним жителем района, кража зеркала из супермаркета 38-летним местным жителем. А также две кражи металлических изделий, в совершении которых подозреваются 36-летний сын потерпевшей и другой 28-летний житель города.

Полицейскими Сум разоблачены три имущественных вора. Двое из них «погорели» на кражах продуктов. В первом случае, 22-летний сумчанин тайком вынес из магазина 4 бутылки шампанского, причинив ущерб торговому заведению на 319 гривен, а во втором - 20-летний мужчина украл с прилавка 3 палки колбасы и 3 плитки шоколада. Сумма похищенных продуктов в этом случае составила 445 гривен. Еще одного 50-летнего злоумышленника полицейские разоблачили в краже 6 голов домашней живности из одного из хозяйственных кооперативов города.

А кролевецкие полицейские разоблачили 22-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении сразу трех имущественных преступлений: краже велосипеда из частного дома, угловой шлифовальной машины и 10-литровой канистры с бензином с одного из коммунальных учреждений города.

По две кражи раскрыли и полицейские Сумского, Липоводолинского и Белопольского районов. Так в Сумском районе полиция разоблачила 23-летнего жителя района, который похитил из дома односельчанина телевизор, и 30-летнего жителя другого села, который присвоил чужую металлическую печь. А липоводолинские полицейские установили причастность местного 17-летнего юноши к краже документов и денег из чужого автомобиля. Белопольские правоохранители разоблачили 20-летнего жителя района, который совершил кражу металлических изделий и набора автомобильных ключей из гаража потерпевшего, и 49-летнего похитителя мобильного телефона.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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