В Сумах определили лучшего студента области 30 ноября в НК «Диалог» состоялся финал региональной конкурсной программы «Лучший студент Сумщины - 2017».

Для определения победителя в номинации «Лучший студент Сумщины» (комплексная характеристика) был сформирован специальный экспертный совет из представителей области культуры, образования и науки, молодежной политики, представителей власти и общественных деятелей.

Обязательными условиями участия в данной номинации было: студент должен иметь средний балл успеваемости за последнюю сессию не ниже 4.0 балла, активно участвовать в общественной жизни вуза, где учится, подготовить видео-визитку, подготовить публичное выступление «Три добрые дела» (рассказать о 3 социально значимые добрых делах, отвечая на 3 вопроса: что я уже сделал для вуза? что я сейчас делаю для города? что я сделаю для своей страны?), представить творческие способности на торжественной части мероприятия.

После проведения всех этапов программы экспертный совет определил одного победителя. Им стал Максим Герасименко, студент Сумского национального аграрного университета. Именно он будет представлять Сумщину на всеукраинском этапе этого конкурса.

Также был избран победителей в номинациях:

лучший студент - общественный деятель (волонтер) Сумщины - Гончарова Анастасия, Сумской государственный университет;

лучший студент-медийщик Сумщины - Попова Зоя, Сумской государственный университет;

лучший студент-ученый Сумщины - Охрименко Виктор, Сумской государственный университет;

лучший студент-спортсмен Сумщины (профессионал) - Затылкина Анна, Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко;

лучший студент-спортсмен Сумщины (любитель) - Сердюк Юрий, Сумской государственный университет;

лучший студент в номинации «художественная самодеятельность» (вокалист) - Бабич Лина, Сумской национальный аграрный университет;

лучший студент в номинации «художественная самодеятельность» (танцор) - Конева Анна, СумГПУ имени А.С. Макаренко;

лучший студент в номинации «художественная самодеятельность» (оригинальный жанр) - Кириченко Дмитрий, Сумской национальный аграрный университет.