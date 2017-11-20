Шосткинец обокрал съемную квартиру

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже вещей обратился 51-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что из его квартиры, которую он сдал в аренду, исчез газовый водонагреватель. Кроме того, холодильник, который также находился в жилье, был полностью разобран и с него сняты дорогостоящие металлические детали. В краже заявитель подозревал квартиросъемщика.
Правоохранители нашли 44-летнего подозреваемого, последний признался в содеянном. По его словам, кражу совершил в состоянии алкогольного опьянения, потому что не хватило денег на спиртное и сигареты.
Уголовное производство было открыто по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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