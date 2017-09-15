20 декабря состоится очередная сессия Сумского облсовета

Пленарное заседание 17-й сессии начнется 20 декабря в 10.00 в помещении админздания Сумского облсовета.
На рассмотрение депутатов выносятся изменения в областной бюджет и программы экономического и социального развития Сумской области на 2017 год и др. В повестке дня - вопрос об областном бюджете и программе экономического и социального развития Сумской области на 2018 год.
19 декабря состоится общее собрание депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций облсовета. В этот же день в 16.00 в зале заседаний при председателе облсовета начнется заседание президиума областного парламента.
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