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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:154

20 декабря состоится очередная сессия Сумского облсовета

Глава Сумского облсовета Владимир Токарь 4 декабря подписал распоряжение о созыве 17-й сессии областного совета седьмого созыва.

Пленарное заседание 17-й сессии начнется 20 декабря в 10.00 в помещении админздания Сумского облсовета.

На рассмотрение депутатов выносятся изменения в областной бюджет и программы экономического и социального развития Сумской области на 2017 год и др. В повестке дня - вопрос об областном бюджете и программе экономического и социального развития Сумской области на 2018 год.

19 декабря состоится общее собрание депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций облсовета. В этот же день в 16.00 в зале заседаний при председателе облсовета начнется заседание президиума областного парламента.

Политика Сессия Сумской облсовет

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