Сумчане призывают привлечь к ответственности чиновников за бан петиций На сайте онлайн-петиций появилось обращение «За "бан" петиций - к ответственности!».

«Требуем привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц Сумского городского совета, которые безосновательно "банили" петиции, и не публиковали их для голосования громадой!

Как стало известно, должностными лицами Сумского городского совета в течение функционирования в нашем городе системы местных петиций неоднократно были допущены случаи необнародования электронных коллективных обращений граждан, которые никоим образом не нарушали определенные требования законодательства.

Требования к петициям и основания для их необнародования определены ст. 23-1 Закона Украины «Об обращении граждан»:

«Электронная петиция не может содержать призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В случае несоответствия электронной петиции установленным требованиям обнародования такой петиции не осуществляется, о чем сообщается автору (инициатору) не позднее срока, установленного для обнародования».

Согласно недавно принятого решения Сумского городского совета от 25.10.2017 №2692-МР требования несколько дополнены:

«...а также информацию, содержащую ненормативную лексику, материалы и высказывания, содержащие предвыборную агитацию, рекламу товаров, работ и услуг, а также конфиденциальную информацию о третьих лицах».

Однако, работники профильного департамента коммуникаций и информационной политики странным образом иногда определяли дополнительные причины для необнародования петиций (которые не призывали к изменению конституционного строя, не разжигали расовой розни, не содержали ненормативной лексики и т.д.), посылая заявителям ответ вроде «по вашему обращению будет дан ответ», «вопрос будет рассмотрен», «выполнить просьбу нет возможности» и т.д. без надлежащего обоснования причин отказа в публикации.

Бывали случаи, когда после повторного обращения или после вынесения вопроса в публичную плоскость петиции все же публиковались.

Таким образом, самостоятельно определяя судьбу отдельных петиций и превращая их в индивидуальное электронное обращение гражданина, работники мэрии брали на себя смелость разрушить саму суть электронной петиции, то есть ее публичность.

По нашему мнению, используя данный механизм «фильтрования» петиций ответственные должностные лица горсовета превышали свои полномочия и ограничивали конституционные права и свободы граждан.

Требуем провести служебное расследование и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

UPD. В дополнение стоило бы вспомнить о постоянном нарушении законодательно определенных сроков публикации и рассмотрения, предоставления ответов не по сути, нерассмотрение петиций на заседаниях сессии или исполкома», - написал автор петиции Корниенко Максим Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 4 декабря 2017. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 4 декабря петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.