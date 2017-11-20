Сумские энергетики предлагают получать счета только в электронном виде

Специалисты энергокомпании усовершенствовали онлайн-сервис "Мой счет", в котором теперь Вы можете выбрать возможность получать квитанции за потребленную электроэнергию только в электронном виде. В таком случае она регулярно (в первой декаде следующего месяца) будет поступать Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Предлагаем Вам воспользоваться нововведением и не ожидать квитанцию в бумажном виде. Для этого Вам необходимо зайти в систему "Мой счет" и в пункте "Присылать квитанцию только на электронную почту?" поставить отметку ДА.
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