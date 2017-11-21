Полиция Сумщины изъяла почти полкило наркотического сырья

Сотрудники Бурынского отделения полиции получили сообщение от жителей района информацию о возможном хранении одним из местных жителей наркотического зелья, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Правоохранители отправились к мужчине домой с соответствующей санкцией на осмотр его жилища. И почти сразу нашли полное подтверждение полученной информации. Едва зайдя в помещение летней кухни, полицейские чуть ли не с порога увидели сушеную коноплю, которую хозяин хранил на подоконнике, на столе в коробке из-под спичек, на лежанке в сите, в ящиках стола, в газетах. Общий вес находки составила около 500 грамм. В ходе беседы с правоохранителями мужчина объяснил, что осенью неподалеку от своего хозяйства нашел растения конопли. Тщательно обобрав листочки и веточки, принес домой, после чего подсушил и хранил для собственных нужд. Изъятую «находку» следователи направили на экспертное исследование.
«Сейчас в отношении мужчины следователи полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - За хранение наркотиков ему грозит наказание в соответствии с санкцией вышеуказанной статьи».
Патрульные застали женщину за изготовлением вещества, похожего на наркотическое....
Оперативники полиции задержали жителя Сум по подозрению в хранении и реализации наркозависимым психотропного вещества амфетамин....
Патрульные обнаружили большое количество вещества, похожего на наркотическое, у мужчины, который угрожал покончить жизнь самоубийством....
Пограничники изъяли препараты наркотического действия....
Патрульные обнаружили двух братьев с веществом, похожим на наркотическое....