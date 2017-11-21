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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30225

Полиция Сумщины изъяла почти полкило наркотического сырья

Житель Бурынского района бережно собрал и высушил конопляное зелье, рассчитав «запас» на всю зиму.

Сотрудники Бурынского отделения полиции получили сообщение от жителей района информацию о возможном хранении одним из местных жителей наркотического зелья, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Правоохранители отправились к мужчине домой с соответствующей санкцией на осмотр его жилища. И почти сразу нашли полное подтверждение полученной информации. Едва зайдя в помещение летней кухни, полицейские чуть ли не с порога увидели сушеную коноплю, которую хозяин хранил на подоконнике, на столе в коробке из-под спичек, на лежанке в сите, в ящиках стола, в газетах. Общий вес находки составила около 500 грамм. В ходе беседы с правоохранителями мужчина объяснил, что осенью неподалеку от своего хозяйства нашел растения конопли. Тщательно обобрав листочки и веточки, принес домой, после чего подсушил и хранил для собственных нужд. Изъятую «находку» следователи направили на экспертное исследование.

«Сейчас в отношении мужчины следователи полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - За хранение наркотиков ему грозит наказание в соответствии с санкцией вышеуказанной статьи».

Право Бурынь Наркотики

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