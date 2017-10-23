В Белополье построят элеватор за 15 млн долларов

Об этом сообщил глава наблюдательного совета компании Дмитрий Кравченко, пишет AgroTimes.
«Сейчас на стадии открытия находится сумской элеватор, который требует значительных инвестиций - более $ 15 млн», - отметил он.
Общая мощность элеватора - 44 тыс. тонн с перспективой расширения до 77 тыс. тонн, уточнил Дмитрий Кравченко.
В 2018 году LNZ Group планирует сбалансировать свои доходы после инвестиций в элеватор. «Возможно, расширим мощности семенного завода в части сушки, - сказал глава наблюдательного совета. - Будем наблюдать за ситуацией на рынке в связи с запуском нового завода Monsanto и за тем, как это повлияет на переформатирование заказов».
Напомним, LNZ Group уже владеет двумя элеваторными комплексами в Сумской и Кировоградской областях общей мощностью хранения 170 тыс. тонн зерновых, а также собственный автопарк.
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