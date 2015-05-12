Укрупнение судов Сумщины: у местных судов есть замечания В Белопольском районном суде Сумской области собрание судей признало неприемлемым план укрупнения судов Сумщины, предложенный Государственной судебной администрацией.

ГСА предложила создать Сумской окружной суд на базе Сумского районного суда, Белопольского районного суда, Краснопольского районного суда и Лебединского районного суда, пишет Украинские право.

Собрание судей предложило другой вариант, который, по их мнению, обеспечит доступ к правосудию. В частности, создать Белопольский окружной суд Сумской области, территориальная юрисдикция которого распространяется на г. Белополье, г. Ворожба и Белопольский район Сумской области.

Ранее судьи еще одного суда Сумской области - Шосткинского горрайонного - тоже скептически отнеслись к предложению ГСА вместо трех местных судов создать один окружной. Они убеждены, что целесообразнее создать два местных окружные суда.

Напомним, что Государственная судебная администрация разработала план укрупнения судов, который предусматривает ликвидацию местных судов и создание на их базе окружных. Сейчас план укрупнения предоставлены для ознакомления всем судам, однако в основном местные суды предлагают другие варианты укрупнения, чем ГСА.