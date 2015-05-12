Укрупнение судов Сумщины: у местных судов есть замечания

ГСА предложила создать Сумской окружной суд на базе Сумского районного суда, Белопольского районного суда, Краснопольского районного суда и Лебединского районного суда, пишет Украинские право.
Собрание судей предложило другой вариант, который, по их мнению, обеспечит доступ к правосудию. В частности, создать Белопольский окружной суд Сумской области, территориальная юрисдикция которого распространяется на г. Белополье, г. Ворожба и Белопольский район Сумской области.
Ранее судьи еще одного суда Сумской области - Шосткинского горрайонного - тоже скептически отнеслись к предложению ГСА вместо трех местных судов создать один окружной. Они убеждены, что целесообразнее создать два местных окружные суда.
Напомним, что Государственная судебная администрация разработала план укрупнения судов, который предусматривает ликвидацию местных судов и создание на их базе окружных. Сейчас план укрупнения предоставлены для ознакомления всем судам, однако в основном местные суды предлагают другие варианты укрупнения, чем ГСА.
Сумской государственный университет выиграл иск к сумскому ООО «НОДИС» о взыскании денежных средств....
Сумской горсовет выиграл иск к сумскому ООО «Трейд-Інвест» о взыскании денежных средств и расторжении договора аренды земельного участка....
ПАО «Сумихімпром» проиграло иск к региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Сумской области о признании прекращенным договора аренды помещения....
Госпредприятие «Сумський державний селекційний центр» (село Сад Сумского района) выиграло иск к ООО «Деснянське» (Середино-Будский район) о взыскании денежных средств...
Государственный концерн «Укроборонпром» выиграл иск к Шосткинскому казенному заводу «Зірка» о взыскании многомиллионной задолженности....