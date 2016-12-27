За месяц сумские браконьеры нарыбачили на 52 тысячи гривен За ноябрь работниками Сумского рыбоохранного патруля было осуществлено 59 рыбоохранных рейда, в ходе которых раскрыто 69 преступлений.

89% дел (62) об админправонарушениях направлены в суд для привлечения нарушителей к ответственности согласно действующему законодательству. Ущерб, нанесенный нарушениями, составляют 52 тыс. грн.

Из обнаруженных правонарушений зафиксировано: 27 грубых - по ч.4 ст.85 КоАП, 1 - по ч.3 ст.85 КУоАП, 33 - по ч.1 ст.881 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт рыбы) и 2 нарушения по ст .85-1 КУоАП (изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий добычи объектов животного или растительного мира).

За месяц рыбоохранными патрульными было изъято 65 запрещенных орудий лова, из них 1 электроудочка и 2 плавсредства. Составлено 6 актов об обнаружении бесхозного имущества, в результате которых изъято 17 единиц запрещенных орудий лова.

Напомним, в области продолжается запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах до окончания зимнего периода 2018 года.

Сумской рыбоохранный патруль призывает рыбаков соблюдать установленные правила рыболовства. О выявленных фактах нарушений, просьба сообщать по телефону «горячей» линии рыбоохранного патруля: 096-838-25-70 или на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.