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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20152

На Сумщине выросло число пожаров

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время отопительного периода.

На Сумщине в текущем году зарегистрировано 1824 пожара (за аналогичный период 2016 года - 1356), на которых погибли 32 и пострадали 51 (в 2016 году - 38) человек.

Количество пожаров в жилом секторе значительно возросло в результате нарушения правил безопасности при использовании обогревательных приборов. В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают соответствующие требования безопасности.

Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно следите за его состоянием и своевременно очищайте от сажи. Ни в коем случае не разводите легковоспламеняющимися жидкостями, не оставляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра или на малолетних детей.

Если же вы применяете электрообогревательные приборы, необходимо использовать только сертифицированные обогреватели. Кроме того, не стоит включать сразу несколько мощных устройств в одну электросеть, ведь это может перегрузить ее, что приведет к возникновению короткого замыкания и пожара. Если нужно высушить вещи, ни в коем случае не делайте этого на электрообогревателе, поскольку такое действие может привести к возгоранию.

Выполняя эти простые и полезные рекомендации, вы сможете предотвратить разного рода чрезвычайные ситуации, сохранить собственное имущество и, что важнее, здоровье и жизнь свою и своих родных, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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