Сумчанин получит 7000 евро компенсации за развращения его малолетней дочери В решении ЕСПЧ по делу «М.С. против Украины» (CASE OF M.S. v. UKRAINE) было признано нарушение государством норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В сентябре 2011 года жена заявителя вместе с их малолетней дочерью переехала к своему дяде, не уведомив заявителя о местонахождении ребенка, пишет Я и закон.

В связи с этим заявитель обратился в Заречный РО УМВД Украины в Сумской области с заявлением об установлении местонахождения его дочери.

1 декабря 2011 года заявитель нашел ее в детском саду в селе, где проживала его жена, и сразу перевез ребенка в свою квартиру.

На следующий день было проведено судебно-медицинское обследование дочери заявителя, в результате которого на ее теле были зафиксированы легкие телесные повреждения.

Несмотря на многочисленные заявления мужчины в милицию по фактам похищения и нанесения ребенку телесных повреждений в возбуждении уголовного дела было отказано.

В марте 2012 года мать заявителя снова обратилась в правоохранительные органы с заявлениям о возбуждении уголовного дела в связи с совершением бывшей женой заявителя и его дядей развратных действий в отношении дочери заявителя.

Однако, несмотря на неоднократные указания прокуратуры доследственная проверка этих заявлений проводилась поверхностно и каждый раз милиция закрывала производства по делу в связи с отсутствием состава преступления.

С вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса Украины с 2012 года заявитель, как представитель своей дочери, снова обратился в органы милиции с заявлением о совершении указанных развратных действий в отношении его дочери.

В связи с этим было начато досудебное расследование. По результатам судебно-психиатрической экспертизы по дочери заявителя было установлено, что ребенок не склонен к фантазированию.

В рамках этого производства ей был присвоен статус потерпевшей и она была допрошена. Во время допроса ребенок пояснила, что в ее присутствии мать и дядя последней ходили раздетыми и совершали действия сексуального характера, а также, что дядя привлекал к подобным действиям и ее саму.

Несмотря на показания ребенка Сумским райотделом милиции трижды закрывалось производства по делу, но прокуратура в порядке надзора отменяла соответствующие постановления и возвращала дело для проведения дополнительного расследования.

По состоянию на 2016 год досудебное расследование по делу еще продолжалось.

Кроме того, в июне 2012 года Заречный районный суд г. Сумы принял решение, которым, в частности, определил место жительства ребенка с матерью. Заявитель обжаловал это решение в апелляционном и кассационном порядке, однако оно было оставлено без изменений.

В Европейский суд по правам человека заявитель жаловался, не ссылаясь на конкретное положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что государственные органы не провели эффективного расследования совершения развратных действий в отношении его малолетней дочери.

Также заявитель указал, что национальные суды определили место проживания его ребенка неправильно. Европейский суд решил рассматривать жалобы заявителя по статье 8 Конвенции.

Рассмотрев жалобы заявителя, Европейский суд отметил, что в течение семи месяцев государственные органы рассматривали жалобу заявителя только в рамках доследственной проверки, что не соответствует принципу эффективного средства правовой защиты.

Производство было начато только через два года после совершения преступления в отношении дочери заявителя.

Такая задержка свела на нет эффективность дальнейшего расследования. Кроме того, в ходе расследования ребенок повторил свои показания, которые он давал еще в апреле 2012 года, то есть примерно через полтора года после событий.

Европейский суд обратил внимание, что в соответствии с Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия допрос ребенка по делам такого типа должен проводиться без необоснованной задержки.

Также Европейский суд указал, что, несмотря на неоднократные указания следователю немедленно ускорить расследование, оно длится уже более трех лет.

Учитывая значительные недостатки и ненадлежащее расследование дела Европейский суд пришел к выводу, что власти не выполнили своего долга провести эффективное расследование по этому делу и обеспечить надлежащую защиту частной жизни ребенка заявителя, и констатировал нарушение статьи 8 Конвенции.

Также Европейский суд рассмотрел жалобу заявителя о ненадлежащем определения национальными судами места жительства его дочери и, учитывая телесные повреждения, зафиксированные на теле ребенка в декабре 2011 года, отметил, что учитывая материалы дела, утверждение заявителя о наличии риска физического насилия в отношении его дочери не были безосновательными.

В связи с этим национальные суды должны были очень тщательнорассмотреть и учесть конкретные обстоятельства этого дела с целью наилучшего обеспечения интересов ребенка при решении вопроса о нарушении личной неприкосновенности и безопасности в случае проживания с матерью.

Европейский суд пришел к выводу, что основания, на которые ссылались национальные суды при определении места жительства дочери заявителя, нельзя считать «надлежащими и достаточными» и констатировалнарушение статьи 8 Конвенции.

Таким образом, в течение трех месяцев государство должно выплатить заявителю 7000 евро в качестве компенсации морального вреда и 27 еврокомпенсации расходов и издержек.