В Сумах определили чемпиона области по бильярду

16 лучших бильярдистов области, отобранные после трех этапов играли в троеборье - свободная, комбинированная и динамичная пирамиды.
Победителем турнира стал Алексей Оксененко, подтвердивший свой титул сильнейшего игрока Сумщины, став второй раз подряд абсолютным чемпионом Сумской области.
Второе место у турнире занял Дмитрий Сорока, третье поделили Эдуард Казаков и Вадим Кукса.
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