В Сумах определили чемпиона области по бильярду В воскресенье, 3 декабря, в БК «БильБоу» состоялся финальный турнир за звание Абсолютного чемпиона Сумской области по русскому бильярду.

16 лучших бильярдистов области, отобранные после трех этапов играли в троеборье - свободная, комбинированная и динамичная пирамиды. Победителем турнира стал Алексей Оксененко, подтвердивший свой титул сильнейшего игрока Сумщины, став второй раз подряд абсолютным чемпионом Сумской области. Второе место у турнире занял Дмитрий Сорока, третье поделили Эдуард Казаков и Вадим Кукса.