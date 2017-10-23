В Сумах продолжаются ремонты в больницах Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больницы № 1 ремонтировали лестницу в корпусе стационара, кабинет поликлиники, рентгенологический кабинет и экстренное и амбулаторное ортопедо-травматологического отделения поликлиники № 1.

В городской клинической больницы № 4 проводили ремонт пищеблока, меняли окна в поликлиническом отделении № 1 и в поликлинике № 4.

В городской клинической больнице № 5 выполняли текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделение микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения № 2, операционного блока, гинекологического отделения, отделения хирургии одного дня, физиотерапевтического отделения.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды продолжали капитальный ремонт хозяйственной части по ул. Троицкой, 57, фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3. Также заканчивали капитальные ремонты педиатрического отделения стационара по ул. Троицкой, 28 и крыши детской поликлиники № 1 по ул. Труда, 3.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом помещений электрощитовой акушерского корпуса и завершали текущий ремонт овощехранилища и кабинета главной акушерки женской консультации.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили текущие ремонты помещений.