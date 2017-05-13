Экс-главврач Ахтырской психбольницы Неофитная, которую судят за пытки пациентов, пытается восстановиться в должности (видео) Прокурор признается, что довести до обвинительного приговора уголовное производство в отношении врача довольно сложно.

На Сумщине судят бывшую руководительницу областной психиатрической больницы. Ее обвиняют в истязании пациентов холодом. Пятеро больных умерли в отделениях прошлом году от осложнений пневмонии, вызванных переохлаждением. Страшная правда открылась лишь после эксгумации тел умерших, потому что и свидетельства о смерти фальсифицировались. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фотографии санузлов и палат прошлом году активисты выложили в соцсетях, чтобы привлечь внимание к нечеловеческим условиям содержания больных. В отделениях все страдали от стужи: и врачи, и пациенты. Сейчас в коридоре – 19, в палатах – еще теплее.

В другом отделении еще пахнет краской. Новые окна, плитка и проводка. С недавних пор взялись за перепланировку. Месяц назад в стене прорубили дверь на случай эвакуации больных при пожаре. Без аварийного выхода отделение работало почти семь лет с тех пор, как экс-руководитель замуровала и построила на его месте индивидуальную уборную.

За полгода реорганизации больницы медперсонал сократили на треть, койкомест – на половину. Свободные средства направили на ремонты. В больнице заменили половину теплосетей. Именно из-за частых порывов и снижалась температура в палатах - до критических плюс девяти. В прокуратуре обвиняют экс-главу психбольницы в пытках.

«Она обвиняется в пытках - по европейским нормам содержание человека в чрезмерном холоде приравнивается к пыткам», - рассказал руководитель отдела прокуратуры Сумской области Александр Глядчишин.

Расследование дела длилось почти год. Сейчас Лилия Неофитная в суде. Виновной себя не считает. Еще во время оглашения подозрения экс-глава психбольницы заявляла, что дело против нее заказное и в нем якобы есть политическая составляющая.

Восемь лет заключения грозит не только экс-руководительнице заведения. Патологоанатом, по данным следствия, фальсифицировала выводы в свидетельствах о смерти, а в некоторых случаях даже вскрытие не проводила. Но смогут ли приговорить их к реальному наказанию - еще вопрос. К примеру, врач-терапевт, который также проходил по этому делу за установку неверных диагнозов и лечение, отделался условным наказанием.

«Из практики довести до обвинительного приговора уголовное производство в отношении врача довольно сложно, потому, что это очень специфическая сфера», - говорит прокурор Александр Глядчишин.

Тем временем, в больнице узнали, что экс-руководительница пытается восстановиться в должности через суд. Если же такое произойдет, весь коллектив больницы уволится.