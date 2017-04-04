В Сумах запланировали реконструкцию помещений МСК «Сумчанка» В системе публичных закупок «Прозорро» объявили тендер на реконструкцию помещений КП «Муниципальный спортивный клуб по хоккею на траве «Сумчанка», которые находятся в детском парке «Сказка».

Проектное задание предусматривает внешнее облагораживание с реконструкцией крыши, балконов, системы водостока и входа. Внутри планируют заняться ремонтом стен, потолков и пола. Также намерены сделать вентиляцию, электроосвещение и провести другие работы.

Ориентировочная цена работ составляет 3614499,60 грн. Тендер состоится уже 13 декабря текущего года. В случае если будет подписан договор, подрядчик обязуется выполнить оговорённый объем работ до конца 2018 года.