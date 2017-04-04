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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5528

В Сумах запланировали реконструкцию помещений МСК «Сумчанка»

В системе публичных закупок «Прозорро» объявили тендер на реконструкцию помещений КП «Муниципальный спортивный клуб по хоккею на траве «Сумчанка», которые находятся в детском парке «Сказка».

Проектное задание предусматривает внешнее облагораживание с реконструкцией крыши, балконов, системы водостока и входа. Внутри планируют заняться ремонтом стен, потолков и пола. Также намерены сделать вентиляцию, электроосвещение и провести другие работы.

Ориентировочная цена работ составляет 3614499,60 грн. Тендер состоится уже 13 декабря текущего года. В случае если будет подписан договор, подрядчик обязуется выполнить оговорённый объем работ до конца 2018 года.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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