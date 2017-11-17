За понедельник полиция Сумщины раскрыла 10 краж

На кражах металлических изделий «погорели» двое жителей Сумского и Ахтырского районов. В первом случае, 23-летний житель района украл с территории двух учебных заведений одного из сел района четыре чугунных люка, два из которых с канализационными основаниями. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб заведениям на общую сумму около 5000 гривен. А в Ахтырке - 41-летний житель района из-под подъезда многоквартирного дома похитил оставленную владелицей металлический тележку.
Сумские полицейские разоблачили двух магазинных воров. Сначала на краже продуктов в супермаркете попался 20-летний сумчанин, а затем, в похищении двух кошельков - другой 43-летний местный житель. Если сумма убытков в первом случае составила 328, то во втором - 229 гривен.
Две кражи велосипеда и электроинструментов раскрыли полицейские в Роменском районе. Злоумышленниками оказались жители районного центра 26 и 20 лет соответственно.
Еще три кражи раскрыли в других трех районах области. Так, 49-летний житель Тростянетчины похитил из сельского клуба утюг, а 22-летний кролевчанин присвоил 30 метровый электроудлинитель. 42-летний житель Недригайловского района, возвращаясь из гостей, прихватил чужой мобильный телефон.
В полиции уже открыли соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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