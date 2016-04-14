Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10236

Сумское восхождение в Гималаях в тройке лучших

Подведены итоги конкурса на лучшее восхождение украинских альпинистов в 2017 году - Мемориал Заслуженного мастера спорта Владислава Терзыула.

Победителей определила представительная судейская коллегия, состоящая из 9-ти судей-экспертов.

Главный судья – ЗМС, ЗТУ Горбенко М.М.

Мнения судей-экспертов разделились – кто-то отдал предпочтение высотным восхождениям более 6000 м, а кто-то - технически сложным маршрутам. По сумме оценок за прохождение маршрутов каждого эксперта определились победители с лучшими результатами:

Восхождение сумчан Владимира Рошко и Дмитрия Нечепоренко на Манаслу (8156 м) по «классике» 5А категории сложности вошло в тройку лучших.

В этом году выиграли технически сложные восхождения, которые стали котироваться выше, чем высотные.

Награждение победителей конкурса пройдет в Киеве, на ежегодной конференции ФАиС Украины 9 декабря.

Спорт Альпинизм Владимир Рошко Дмитрий Нечепоренко

По тематике

Сумчан приглашают на гималайскую фотовыставку
Сегодня 13:18

Сумчан приглашают на гималайскую фотовыставку

8 декабря в Сумском городском дворце детей и юношества состоится открытие фотовыставки «Манаслу – гора духов»....

Сумские альпинисты стали чемпионами Украины
13.11.2017 10:52

Сумские альпинисты стали чемпионами Украины

11 ноября в Киеве состоялось судейство заочных чемпионатов Украины по альпинизму (высотный и технический классы)....

Альпинисты из Сум поднялись на восьмитысячник Манаслу
29.09.2017 10:08

Альпинисты из Сум поднялись на восьмитысячник Манаслу

28 сентября вечером пришла долгожданная весть об успешном восхождении на вершину восьмого по высоте восьмитысячника мира Манаслу (Manaslu, 8156 м),...

Еще двое сумчан стали «Снежными барсами»
28.07.2016 10:46

Еще двое сумчан стали «Снежными барсами»

Сумские альпинисты Владимир Рошко (13 июля) и Дмитрий Романенко (21 июля) покорили свои пятые семитысячники – пик Абу Али ибн...

Сумчане стали победителями зимнего чемпионата Украины по альпинизму
14.04.2016 11:38

Сумчане стали победителями зимнего чемпионата Украины по альпинизму

Федерация альпинизма и скалолазания Украины подвела итоги заочного чемпионата Украины по альпинизму в зимнем классе....

Новости

Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
Сумчане отличились на кубке мира по панкратиону
Сегодня 17:50
Пьяную сумчанку на авто остановил только пенек
Сегодня 17:44
Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 6 декабря
Сегодня 17:37
Сумские власти не собираются выполнять городскую целевую программу транспорта
Сегодня 17:24
Сумское восхождение в Гималаях в тройке лучших
Сегодня 17:10
Лысенко ответил Минаеву по достройке путепровода на 20 лет Победы
Сегодня 16:57
За понедельник полиция Сумщины раскрыла 10 краж
Сегодня 16:35
В Сумах хотят продать три нежилых помещения в центре Сум
Сегодня 16:25
И.о директора конотопского «Авиакона» назначили чиновника из Херсона
Сегодня 16:17
В Сумах запланировали реконструкцию помещений МСК «Сумчанка»
Сегодня 15:55
В Сумах продолжаются ремонты в больницах
Сегодня 15:16
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.