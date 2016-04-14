Сумское восхождение в Гималаях в тройке лучших Подведены итоги конкурса на лучшее восхождение украинских альпинистов в 2017 году - Мемориал Заслуженного мастера спорта Владислава Терзыула.

Победителей определила представительная судейская коллегия, состоящая из 9-ти судей-экспертов.

Главный судья – ЗМС, ЗТУ Горбенко М.М.

Мнения судей-экспертов разделились – кто-то отдал предпочтение высотным восхождениям более 6000 м, а кто-то - технически сложным маршрутам. По сумме оценок за прохождение маршрутов каждого эксперта определились победители с лучшими результатами:

Восхождение сумчан Владимира Рошко и Дмитрия Нечепоренко на Манаслу (8156 м) по «классике» 5А категории сложности вошло в тройку лучших.

В этом году выиграли технически сложные восхождения, которые стали котироваться выше, чем высотные.

Награждение победителей конкурса пройдет в Киеве, на ежегодной конференции ФАиС Украины 9 декабря.