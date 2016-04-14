Сумское восхождение в Гималаях в тройке лучших

Победителей определила представительная судейская коллегия, состоящая из 9-ти судей-экспертов.
Главный судья – ЗМС, ЗТУ Горбенко М.М.
Мнения судей-экспертов разделились – кто-то отдал предпочтение высотным восхождениям более 6000 м, а кто-то - технически сложным маршрутам. По сумме оценок за прохождение маршрутов каждого эксперта определились победители с лучшими результатами:
Восхождение сумчан Владимира Рошко и Дмитрия Нечепоренко на Манаслу (8156 м) по «классике» 5А категории сложности вошло в тройку лучших.
В этом году выиграли технически сложные восхождения, которые стали котироваться выше, чем высотные.
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