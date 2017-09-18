Сумчане отличились на кубке мира по панкратиону

Студенты Сумского института физкультуры завоевали полный комплект наград. Денис Никоненец, Александр Козлов, Александр Одинцов, Альберт Мосьпан стали чемпионами соревнований. На счету Альберта Мосьпана еще и серебро, а у Ивана Харченко - бронза. Выпускники инфиза - Елена Сушко, Дмитрий Неткачев и Роман Миронов - также стали победителями. Представителем нашего города на соревнованиях был Заслуженный тренер Украины Евгений Зернов, который тоже закончил Сумской институт физкультуры.
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