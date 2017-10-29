На Сумщине накрыли «самогонщинков» В рамках мероприятий, которые проходят по борьбе с самогоноварением, работники полиции изъяли полтора центнера алкогольной сырья, 6 литров домашней водки и самогонный аппарат.

Правоохранители Краснопольского района в рамках оперативно-профилактических отработок изъяли и уничтожили 1 аппарат для изготовления алкогольного суррогата, 6 литров самогона и 160 литров закваски - сырья для выгонки самодельной водки. Что касается владельца изъятой «продукции» работники полиции составили административный протокол, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Мы еще раз обращаемся ко всем гражданам с призывом сообщать в полицию обо всех известных фактах изготовления или реализации самогона, или лицах, занимающихся подобным« промыслом», - говорит начальник Краснопольского отделения полиции Константин Заика. - Ведь самогоноварение как явление разрушает общество, способствует распространению алкоголизма и калечит судьбы людей. Призываю граждан не быть равнодушными, активно участвовать в противодействии так называемым самогонщикам и вместе с полицией выявлять и предупреждать случаи самогоноварения».