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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16203

На Сумщине накрыли «самогонщинков»

В рамках мероприятий, которые проходят по борьбе с самогоноварением, работники полиции изъяли полтора центнера алкогольной сырья, 6 литров домашней водки и самогонный аппарат.

Правоохранители Краснопольского района в рамках оперативно-профилактических отработок изъяли и уничтожили 1 аппарат для изготовления алкогольного суррогата, 6 литров самогона и 160 литров закваски - сырья для выгонки самодельной водки. Что касается владельца изъятой «продукции» работники полиции составили административный протокол, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Мы еще раз обращаемся ко всем гражданам с призывом сообщать в полицию обо всех известных фактах изготовления или реализации самогона, или лицах, занимающихся подобным« промыслом», - говорит начальник Краснопольского отделения полиции Константин Заика. - Ведь самогоноварение как явление разрушает общество, способствует распространению алкоголизма и калечит судьбы людей. Призываю граждан не быть равнодушными, активно участвовать в противодействии так называемым самогонщикам и вместе с полицией выявлять и предупреждать случаи самогоноварения».

Право Краснопольский район Самогон

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