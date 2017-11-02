6-7 декабря будет прекращена подача газа в Лебедине

Об этом сообщается на сайте компании.
Сообщаем, что с 6 декабря 7.00 до 7 декабря 16.00 будет временно прекращено-ограничено распределение природного газа в г. Лебедин.
Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса профилактических работ на распределительном газопроводе.
Просим всех потребителей быть осмотрительными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.
Распределение природного газа будет полностью восстановлено после выполнения работ. Подключение жилых домов к системе газоснабжения выполняется после предоставления допуска для обследования внутридомовой системы газоснабжения во все помещения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Вниманию потребителей: В некоторых случаях сроки выполнения работ могут быть изменены, а в графики внесены соответствующие корректировки, говорится в сообщении.
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