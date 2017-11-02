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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59269

6-7 декабря будет прекращена подача газа в Лебедине

6-7 декабря в связи с ремонтными работами будет прекращено-ограничено распределение природного газа в г. Лебедин.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщаем, что с 6 декабря 7.00 до 7 декабря 16.00 будет временно прекращено-ограничено распределение природного газа в г. Лебедин.

Причина приостановки-ограничения распределения природного газа - проведение комплекса профилактических работ на распределительном газопроводе.

Просим всех потребителей быть осмотрительными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям.

После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.

Распределение природного газа будет полностью восстановлено после выполнения работ. Подключение жилых домов к системе газоснабжения выполняется после предоставления допуска для обследования внутридомовой системы газоснабжения во все помещения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Вниманию потребителей: В некоторых случаях сроки выполнения работ могут быть изменены, а в графики внесены соответствующие корректировки, говорится в сообщении.

Общество Лебедин Сумыгаз

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