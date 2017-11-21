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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44172

Пограничники обнаружили проблемный российский LEXUS

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с несоответствием идентификационного номера кузова.

Осматривая легковой универсал марки «LEXUS RX300» российской регистрации, на котором через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля .

Сейчас транспортное средство 2005 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующего правового решения. Кроме этого, на водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 КУоАП.

Всего с начала года в пунктах пропуска Сумской области охранниками границы выявлено 134 транспортных средств с несоответствием и с заменой номеров агрегатов, из которых 12 похищенных.

Право Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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