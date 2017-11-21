Пограничники обнаружили проблемный российский LEXUS

Осматривая легковой универсал марки «LEXUS RX300» российской регистрации, на котором через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля .
Сейчас транспортное средство 2005 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующего правового решения. Кроме этого, на водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 КУоАП.
Всего с начала года в пунктах пропуска Сумской области охранниками границы выявлено 134 транспортных средств с несоответствием и с заменой номеров агрегатов, из которых 12 похищенных.
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили капсюли к охотничьим патронам....
На Сумщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления....
На Сумщине зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
Очередные попытки дачи неправомерной выгоды пограничники Сумского отряда зафиксировали в пункте контроля «Хутор-Михайловский» и пункте пропуска «Екатериновка»....
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и работниками Национальной полиции в...