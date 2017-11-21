Пограничники обнаружили проблемный российский LEXUS В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с несоответствием идентификационного номера кузова.

Осматривая легковой универсал марки «LEXUS RX300» российской регистрации, на котором через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля .

Сейчас транспортное средство 2005 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейшей проверки и принятия соответствующего правового решения. Кроме этого, на водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 КУоАП.

Всего с начала года в пунктах пропуска Сумской области охранниками границы выявлено 134 транспортных средств с несоответствием и с заменой номеров агрегатов, из которых 12 похищенных.