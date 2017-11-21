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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18249

Глуховская пенсионерка стала жертвой псевдосоцработницы

6 тысяч гривен украла у 78-летней женщины неизвестна злоумышленница, которая назвалась работником местной соцслужбы.

В Глуховский отдел полиции обратился сын жительницы Глуховского района с заявлением о краже денег из дома его матери.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что 78-летняя бабушка стала жертвой собственной доверчивости. Оказалось, что к ней пришла незнакомая женщина, которая назвалась работником социальной службы. В разговоре визитерка расспрашивала ее о пенсионном обеспечении, а потом попросила принести свое удостоверение. Бабушка пригласила «соцработницу» в дом, а сама пошла искать документы. Когда же вернулась - «гостьи» уже не было.

По мнению правоохранителей, злоумышленница, воспользовавшись доверием пожилого человека и тем, что бабушка была дома одна, имела достаточно времени, чтобы обыскать жилье и найти убежище с деньгами. Да и исчезновение шести тысяч гривен бабушка заметила не сразу. Однако, едва поняв, что стала жертвой кражи, она сразу сообщила об этом своему сыну, а уже тот обратился за помощью в полицию.

Следователи полиции уже открыли по данному факту уголовное производство по признакам ч. 1 ст.185 УК Украины (кража) и устанавливают личность злоумышленницы, чтобы вернуть средства.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с призывом быть осторожными, не впускать в свои дома незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Уполномоченные лица - работники коммунальных предприятий, пенсионных фондов, социальных или медицинских служб должны иметь при себе соответствующие удостоверения, подтверждающие их личность и полномочия. Также не следует доверять и тем, кто рассказывает о так называемой пенсионной реформе. Под видом перечисления денег пожилым людям злоумышленники подменяют настоящие банкноты на фальшивые или на резаную бумагу, после чего упаковывают конверты и отдают людям на хранение. Как правило, жертвы таких преступлений не сразу обнаруживают кражу, поэтому у злоумышленников есть время, чтобы вовремя скрыться с места происшествия.

Будьте внимательными и осторожными, и вам не придется стать жертвой противоправных посягательств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глуховский район Кража

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