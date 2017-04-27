Об этом сообщает Голос Конотопа со ссылкой на информационный портал Херсон online.
Сейчас депутат Днепровского райсовета Херсона, избранный от партии «Наш край», Игорь Марченко назначен временно исполняющим обязанности директора ГП «Авикон».
Об этом говорится в декларации Игоря Марченко, представленной в НАПК.
В декларации в частности указано наличие автомобиля SKODA OCTAVIA 2010 года выпуска и более 232 тыс. грн зарплаты, полученной на «Авиаконе».
А на сайте завода, появилась заметка о том, что по случаю празднования Дня работников культуры и.о. директора ГП «Авиакон» Игорь Марченко получил памятную награду за весомый вклад в развитие культуры и туризма в городе - говорится в публикации.
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