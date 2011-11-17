Лысенко ответил Минаеву по достройке путепровода на 20 лет Победы Получила ответ городских властей онлайн-петиция эс-мэра Сум Геннадия Минаева «БЕЗУСЛОВНАЯ достройка путепровода по улице 20 лет Победы в 2018 году в полном объеме!».

«Запланировать в бюджете города Сумы 2018 году все необходимые для выполнения работ по безусловному достройке путепровода на ул. 20 лет Победы от улицы Героев Небесной Сотни [бывшая улица Федько] до улицы Герасима Кондратьева средства и выполнить эти работы в 2018 году в полном объеме.

Детали и нюансы здесь:

https://www.facebook.com/hennadiy.minayev/posts/1532193820201230», - просил автор петиции Геннадий Минаев.

Ответ на электронную петицию:

«Управление капитального строительства и дорожного хозяйства сообщает следующее.

В соответствии с заданием на проектирование от 30.04.2017 Сумским филиалом Государственного регионального проектно-изыскательского института «ДНЕПРОВОДХОЗ» произведена корректировка проектной документации по объекту: «Достройка путепровода по ул. 20 лет Победы с реконструкцией дороги от ул. Прокофьева до ул. Роменской (II очередь - «Участок от ул. Шишкаревская до ул. Герасима Кондратьева»)».

Технические условия на разработку проектной документации, выданные Управлением превентивной деятельности главного управления национальной полиции в Сумской области Национальной полиции Украины (№ 1357/20 / 02-2017 от 18.04.2017), коммунальным предприятием «Дорремстрой» Сумского городского совета (№ 02/400 от 25.05 .2017) и коммунальным предприятием электросетей внешнего освещения «Горсвет» (№ 24-т от 06.06.2017).

Письмом от 07.09.2017 № 2258 / 09.04 управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета обратилось в филиал ГП «Укргосстройэкспертиза» в Сумской области с просьбой провести экспертизу проектной документации по объекту «Достройка путепровода по ул. 20 лет Победы с реконструкцией дороги от ул. Прокофьева до ул. Роменской» по соблюдению нормативов по вопросам санитарного и эпидемиологического благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, прочности, надежности, долговечности зданий и сооружений, их эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, в том числе среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

После проведения комплексной государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Сумской области управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета будет проведена процедура публичной закупки на сумму ожидаемой стоимости, по результатам которой с победителем торгов будет заключен договор о закупке работ по объекту «Достройка путепровода по ул. 20 лет Победы с реконструкцией дороги от ул. Прокофьева до ул. Роменской».

Финансирование данного объекта в 2018 году планируется за счет средств Государственного дорожного фонда (с предложением о включении объекта «Достройка путепровода по ул. 20 лет Победы с реконструкцией дороги от ул. Прокофьева до ул. Роменской» в перечень дорог коммунальной собственности, финансирование капитального ремонта которых будет осуществляться за средства Государственного дорожного фонда в сумме 34000,00 тыс. грн, управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета обратилось к Сумскому городскому голове (письмо от 25.10.2017 № 2599 / 09.03) и департаменту финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета (письмо от 09.11.2017 № 2700 / 09.03))».

Экс-мэр Г.Минаев не верит в достройку путепровода за счет Госужасрвтенного дорожного фонда:

«Получил ответ на петицию по путепроводу 20 лет Победы, проект решения по которой на прошедшей сессии Сумского городского совета [ СМР – укр. мов. ] вносил депутат СМР @Chepik Volodymyr, и который не был в итоге поддержан депутатами СМР.

https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/862

Теперь я окончательно понял – 34 млн. грн., Державний дорожній фонд [ Аауу..., @Олег Медуниця (Oleg Medunitsya) ;-), скажи їм, що це утопія! ] – они не собираются ничего достраивать на этом объекте!

НИ – ЧЕ – ГО !!!».