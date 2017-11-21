Сумские власти не собираются выполнять городскую целевую программу транспорта Получила ответ онлайн-петиция «Купить 45 троллейбусов в 2018 году для выполнения городской целевой программы».

«Согласно решению Сумского городского Совета №150-МР от 24 декабря 2015 года в городе утверждена «Городская целевая (комплексная) Программа развития городского пассажирского транспорта м. Суми на 2016 - 2018 годы».

Согласно этой программе, в городе должно курсировать 113 троллейбусов для обеспечения потребностей населения. Программа предусматривала, что в 2016 году город должен закупить 18 троллейбусов, в 2017 году - 21 троллейбус, в 2018 году - 10 троллейбусов.

https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/28-09-17/2608/Dodatki_2-5.xls&embedded=true

В настоящее время город закупил 0 троллейбусов в 2016 году и 4 троллейбуса в 2017 году. Выполнение городской программы за два года составляет лишь 10%, поскольку приобретено лишь 4 троллейбуса вместо 39.

В связи с тем, что сейчас в пиковое время на линии в Сумах, согласно официальным данным КП "Электроавтотранс", выходит только 45 троллейбусов вместо 113, предусмотренных программой, дефицит техники составляет не менее 68 единиц электротранспорта.

Начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета Сергей Яковенко в интервью телеканалу UA:СУМИ сообщил, что для транспортной нагрузки, которая есть в городе, существующего количества троллейбусов критически недостаточно.

В связи с этим, для необходимого выполнения программы пополнения и обновления парка электротранспорта, требую подготовить проект выделения средств на закупку не менее 45 троллейбусов (18 + 21 + 10 - 4 = 45) для выполнения городской программы и вынесения его на голосование во принятии бюджета города Сумы на 2018 год.

В случае, если Сумы будут получать троллейбусы в рамках кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком (предполагается получение 22 троллейбусов в течение нескольких лет), количество троллейбусов, которые будут приобретаться на бюджетные средства, может быть уменьшено на количество троллейбусов, которые будут поставляться на кредитные средства в 2018 году. Но общее количество новых троллейбусов, которые получит город в 2018 году, не должно быть менее 45, что предусмотрено программой, поскольку кредит банка на 22 троллейбуса позволит ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО выполнить утвержденный план закупок.

Кроме этого, в городе существует дефицит водителей. Для уменьшения дефицита водителей троллейбусов требую немедленно принять действия по существенному поднятия заработной платы водителям и действия по открытию дополнительных мощностей в г. Сумы для обучения водителей, поскольку существующего на базе КП "Электроавтотранс" одного класса недостаточно, ведь за 2016-2017 годы были выпущены только 9 водителей, которые в итоге были трудоустроены в депо.

На один троллейбус для полноценной работы необходимо минимум 3 водителя (работа в 2 смены в рабочие дни, работа в выходные, подмена на время отпусков и больничных). Таким образом, для того, чтобы в Сумах вместо 45 троллейбусов курсировало 113 единиц троллейбусов, предусмотренных городской программой, КП "Электроавтотранс" должно научить 204 водителя. В случае, если будет сохранен существующий темп выпуска 9 водителей в год, депо необходимо будет обучать необходимое количество водителей более 20 лет.

Кроме приобретения троллейбусов и подготовки их водителей, для стабильного обеспечения потребностей населения услугами электротранспорта, требую подготовить проект выделения средств на выполнение работ по ремонту и модернизации электротранспортной инфраструктуры (контактной сети, тяговых подстанций, разворотных колец и т.д.) в полном объеме, предусмотренном целевой программой.

В случае недостатка средств для проведения соответствующих мероприятий, требую внести соответствующий проект изменений в бюджет и уменьшить закупку тротуарной плитки и перенести освобожденные средства на приобретение троллейбусов, обучение водителей троллейбусов и повышение заработной платы водителей, а также на ремонт и модернизацию контактной сети», - писал автор петиции Андрей Васин.

Буквально за сутки его петиция набрала более 500 голосов, хотя необходимо всего 250.

Ответ на электронную петицию:

«К проекту решения Сумского городского совета «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 24 декабря 2015 № 150 – МР «О городской целевой (комплексной) Программе развития городского транспорта г. Сумы на 2016 - 2018 годы» (опубликован на официальном веб-сайте Сумского городского совета 21.11.2017) сформировано предложение о дополнительном приобретении 24 троллейбусов в 2018 году за счет средств городского бюджета на сумму 134 208,0 тыс. грн. Дополнительное количество троллейбусов определено с учетом запланированного в программе приобретения в 2018 году троллейбусов за средства городского бюджета в количестве 10 ед. и приобретение за привлеченные (кредитные) средства в количестве 11 ед.

В указанном проекте решения на 2018 год также учтены меры по сохранению и развитию электротранспортной инфраструктуры (36044,00 тыс. грн), реконструкции электротранспортной инфраструктуры (5000,00 тыс. грн), уменьшению затрат электроэнергии на КП СГС «Электроавтотранс» (5274,00 грн) и др.

Также следует отметить, что на сегодня среднемесячная заработная плата водителей троллейбусов по КП СГС «Электроавтотранс» за октябрь 2017 года составила 6302,00 грн. (с начислениями). При этом на предприятии наблюдается тенденция к постепенному росту заработной платы по всем категориям работников.

Следует учесть, что подготовка водителей троллейбусов на базе учебного центра КП «Электроавтотранс» осуществляется в соответствии с лицензионным объемом подготовки специалистов. Так, лицензионный объем подготовки водителей троллейбусов в учебном центре предприятия составляет 15 человек.

О возможности открытия дополнительных классов для обучения водителей троллейбусов на базе городских профессионально-технических учебных заведений (далее - ПТУ) информируем, что на сегодня соответствующие полномочия в управление образования и науки Сумского городского совета отсутствуют. В связи с этим в июне этого года было направлено письмо о возможности решения указанного проблематичного вопроса в адрес Департамента образования и науки Сумской ОГА.

Кроме того, городскими властями с целью привлечения водителей троллейбусов из других городов Украины решается вопрос о повышении социальных стандартов для указанной категории работников, в частности, в части обеспечения их жильем на правах пользования».